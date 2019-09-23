Рязань, , 16:44 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов исправил оплошность организаторов «Кросса нации». Восьмилетней Лизе С. не достался золотой значок ГТО — учредители соревнований объяснили это масштабом мероприятия и большой загруженностью. Глава региона вручил девочке памятный подарок, об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

Губернатор отметил, что доводы организаторов не имеют никакого значения, праздник был испорчен. Николай Любимов поддержал маму Лизы, которая написала об этом в соцсетях.

«Постарался исправить ситуацию. Сегодня на рабочем совещании вместе с руководством города и облдумы поздравили Лизу с выполнением нормативов ГТО и прошедшим днём рождения», — написал губернатор.

В Рязанской области во Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2019» 21 сентября приняли участие порядка 15 тысяч человек.