Черкесск, , 16:39 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проведут первый высокогорный фестиваль уличной культуры «АрхызФанФест». Он завершит летний сезон на курорте «Архыз». К мероприятию приглашены любители уличной культуры из всех республик Северного Кавказа и соседних регионов, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа». Выразили желание поучаствовать в соревнованиях более 100 человек.

Любители экстремальных видов спорта 28 сентября смогут посостязаться в паркуре и фриране, а также поучаствовать в мастер-классах по городской акробатике, хождению по стропе (слеклайн). Приглашают на фестиваль уличной культуры и любителей граффити, в том числе теггинга и каллиграфии.

«Думаю, фестиваль уличной культуры в горах до нас никто не проводил, поэтому уверен, что он соберёт молодых и активных со всего Северного Кавказа», — заявил первый заместитель генерального директора КСК Рустам Тапаев.