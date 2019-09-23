Цхинвал, , 16:37 — REGNUM В столице Южной Осетии в скором времени появится планетарий. Строительство здания проводится в рамках реализации программы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения Южной Осетии на 2017−2019 годы и будет завершено в октябре. Об этом 23 сентября сообщает ИА «Рес».

В настоящее время ведутся работы по монтажу конструкции планетария.

В министерстве образования и науки Южной Осетии отметили, что вместе с планетарием на базе республиканского дворца детского творчества также будет открыт кружок астрономии, где дети смогут получить различные знания и навыки.