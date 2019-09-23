Москва, , 16:35 — REGNUM При строительстве станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена на северо-западе Москвы выявили нарушения. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 23 сентября.

Проверка была проведена Мосгосстройнадзором совместно со специалистами Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»).

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, на стройке станции БКЛ «Лефортово» выявлены нарушения в организации строительного процесса, в связи с чем ведомство приняло меры административного характера. Недостатки взяты под контроль и будут устранены, заверяет он, в ближайшее время.

Строительство «Лефортово» ведется в рамках инвестиционной программы Москвы. Благодаря станции улучшат транспортное обслуживание жителей района Лефортово, а также частично районов Косино-Ухтомский и Некрасовка с численностью населения 250 тысяч человек.

Кроме того, в рамках Большого кольца станция обеспечит пересадку пассажиров с наземного транспорта на метро без прохождения центральных узлов, и разгрузит действующие Калининскую и Некрасовскую линии.

Открытие станции запланировано на конец 2019 года.

На данный момент на объекте выполнено устройство ограждающей конструкции котлована, разработка грунта с устройством распорной системы котлована, а также сооружены два тоннеля в сторону станций «Авиамоторная» и «Рубцовская» с помощью проходческих щитов.

Рабочие приступили к отделочным работам служебных помещений.