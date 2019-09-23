Рига, , 16:33 — REGNUM Латвийские врачи призвали население страны прививаться от гриппа уже сейчас и напомнили, что начала сезона болезни начнётся уже в ноябре, а затем может перерасти и в эпидемию, сообщает радиостанция Latvijas Radio. Особенно этот вопрос актуальным является для детей и пожилых людей, предупреждают врачи.

В прошлом сезоне заболеваемость гриппом по стране была средней, однако и такой уровень унёс жизни 86 человек. Эпидемиологи напомнили об осложнениях при гриппе и реальности летального исхода при заболеваемости. Особенно страдают пациенты с ослабленным иммунитетом, больные сахарным диабетом, болезнями лёгких, печени, почек, сердечно-сосудистыми или онкозаболеваниями.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в Латвии из-за гриппа ежегодно в больницы госпитализируется 1−1,3 тыс. пациентов. Вакцинация против гриппа для взрослых и детей в возрасте от 6 месяцев (вакцина 2019/2020 года) стоит порядка 15 евро.