Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM Гражданам Екатеринбурга стоит «отнестись с пониманием» к предстоящим в 2020 году ремонтным работам в городе. Об этом заявил мэр Александр Высокинский на встрече со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Предстоящая в 2020 году перекладка тротуаров города, 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения, а также реконструкция улицы Малышева могут доставить неудобства горожанам, признал мэр.

«Я прошу горожан отнестись к этому процессу с пониманием, немного потерпеть. Когда дома ремонт, не всегда удобно», — заявил Высокинский.

Напомним, в 2019 году Екатеринбург испытал на себе одновременный ремонт нескольких ключевых улиц города. Произошедшее вызвало критику горожан из-за ухудшившейся ситуации на дорогах.

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