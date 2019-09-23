Рига, , 16:30 — REGNUM Вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников детсадов в латвийской Сигулде прекратилась, врачи не фиксируют новых случаев отравлений, а надзорные органы подводят итоги произошедшего, сообщает радиостанция Latvijas Radio.

Всего отравление диагностировано у почти трёх десятков человек, среди которых в основном дети, а остальные являются сотрудниками дошкольных образовательных учреждений. 15 детей госпитализировано в больницу, пять из них в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. У некоторых детей диагностирован сальмонеллёз. Возбуждено одно уголовное дело, с компанией-поставщиком продуктов питания в детсады Baltic Restaurants Latvia расторгнут договор.

До 20 ноября решено проверить порядка 800 образовательных учреждений. Причина и источник отравления до сих пор не названы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из отравившихся две недели назад детей пять были помещены в больницы, состояние троих квалифицировалось, как тяжёлое. После начало проверок питания в детских садах обнаружено, что в некоторые пища поставлялась нелегально.

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