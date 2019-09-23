Москва, , 16:29 — REGNUM В Москве начали подавать тепло в жилые дома, сообщает 23 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, на объектах спортивной инфраструктуры, в административных и промышленных зданиях», — заявил вице-мэр столицы Пётр Бирюков, отметив понижение среднесуточной температуры воздуха ниже восьми градусов.

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По его словам, энергетическая и коммунальная инфраструктура Москвы готова к отопительному сезону с 1 сентября. Досрочно началась подача тепла в социальные объекты города.