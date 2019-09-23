Курск, , 16:30 — REGNUM Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина. Об этом сам комик сообщил в открытом видеообращении на своём канале.

По словам Сасина, у Михайлова возникли претензии к видеороликам, опубликованном на канале «Твой бывший» — сенатор якобы посчитал, что в видео есть пародия на него. Антон Сасин заявил, что с правоохранительными органами он общается уже два месяца, и попросил помощи у юристов.

Сам комик охарактеризовал свой канал как «юмористическую пародию на видеоблоги провинциальных политиков старой формации, вынужденных идти «в ногу со временем». Канал был создан в июле 2019 года и набрал более 80 тысяч просмотров. Александр Михайлов в видео Сасина не упоминается.