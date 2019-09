Фриско, США, , 16:32 — REGNUM В Borderlands 3 нашли отсылку к киберспортивному матчу по CS: GO с участием Джарида «summit1g» Лазара. Об этом сообщил сайт cybersport.ru 23 сентября.

Фанаты нашли в игре гранату с названием Burning Summit, которая взрывается сразу же во время использования. В описании этого оружия разработчики Borderlands ссылаются на знаменитую фразу Лазара: «Can we get some 1G's in the chat».

Напомним, матч между командами Splyce иCounter Logic Gaming состоялся на турнире DreamHack Austin в 2016 году. Джарид «summit1g» Лазар пытался разминировать бомбу, но сгорел в огне от коктейля Молотова.

