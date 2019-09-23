Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону под запрет попала парковка автомобилей в районе Театральной площади. Владельцев машин предупреждают, что нельзя оставлять на улице Советской в ночные часы.

Ограничение действует с 21 сентября с 23:00 до 5:00 (время московское). В это время автомобили нельзя оставлять на участке от улицы Каяни до площади Театральной.

Уточняется, что запрет действует в рамках мероприятий по повышению безопасности в местах массового скопления граждан.