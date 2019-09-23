Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:05 — REGNUM Жители ямальского города Ноябрьска жалуются в социальных сетях на отсутствие отопления в десятках многоквартирных домов. Прокуратурой региона по данному факту инициирована проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка действиям управляющей организации и коммунальной компании по своевременности выполнения ремонтных работ системы теплоснабжения, заявляют в прокуратуре.

Будут также рассмотрены действия должностных лиц администрации Ноябрьска по подписанию паспортов готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о плохой готовности Ямала к отопительному сезону заявила помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Анна Ленская ещё в начале сентября. По сведениям чиновницы, в регионе 94,6% жилого фонда могло принять теплоноситель.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямал оказался не готов к отопительному сезону