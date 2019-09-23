Махачкала, , 16:06 — REGNUM Седьмой день в Махачкале продолжается бессрочная голодовка, которую объявили дагестанские ветераны войны в Афганистане. В акции принимают участие порядка 40 человек, которые разбили палатки в парке воинов-интернационалистов.

Акция началась 17 сентября. Ветераны войны требуют от властей решить вопрос об обеспечении их жильем, обещанным ещё 30 лет назад. Протестующие добиваются встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым, однако, по их словам, с момента начала акции никто из правительства республики с ними так и не встретился.

«Я инвалид войны I группы, стою в очереди на получение жилья в минтруде республики с 1998 года, но моя жилищная проблема до сих пор не решена», — цитирует «Черновик» ветерана-афганца Магомедгаджи Гасанова. Другой протестующий, житель Дербентского района Селим Селимов рассказал, что проживет в квартире площадью 27 кв. м с семьей из 12 человек.

За время акции у одного из ветеранов поднялось артериальное давление, из-за чего его пришлось госпитализировать. Оказалось, что у него имелись проблемы с желудком, и из-за голодовки начались сильные боли и кровотечение. Скорую помощь вызвали ещё нескольким протестующим. Тем не менее ветераны не намерены прекращать акцию.

Добавим, что за прошедшие шесть с лишним дней с момента начала голодовки ни один из членов правительства региона, администрации Махачкалы или иных властных структур региона никак публично не прокомментировал происходящее.

Напомним, в последние годы ветераны-афганцы из Дагестана, которые никак не дождутся решения своего жилищного вопроса, не раз грозились объявить голодовку, в последний раз — в начале августа. Однако обещаниями властям всякий раз удавалось её отсрочить.

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