Нальчик, , 16:00 — REGNUM Спасательная операция в Кабардино-Балкарии по поиску альпиниста из Белоруссии, пропавшего 20 сентября, завершилась обнаружением его тела. По данным регионального управления МЧС, турист был найден без признаков жизни 23 сентября спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

О пропаже альпиниста, совершавшего одиночное восхождение, сообщалось трое суток назад. Его искали с помощью частного вертолета. И нашли лишь сегодня на высоте 4750 м на северном склоне Эльбруса.

Как сообщало ИА REGNUM, турист из Белоруссии не был зарегистрирован в спасательной службе. Было известно лишь, что он совершал восхождение на Эльбрус с восточной стороны и не вышел на связь в установленное время.

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