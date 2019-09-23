Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Facebook приняла решение убрать функцию групповых «историй» через девять месяцев после её запуска. Об этом 23 сентября сообщил портал Engadget.

Компания подтвердила информацию, которую 21 сентября опубликовал у себя на странице в Twitter эксперт по социальным медиа Мэтт Наварра. Функция перестанет работать уже 26 октября 2019 года, Facebook удалит все «истории» и запретит пользователям создавать новые.

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Напомним, групповые «истории» были запущены в Facebook по всему миру в декабре 2018 года. Пока что функция доступна для пользователей ПК и мобильных платформ.

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