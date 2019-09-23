Лос-Анджелес, США, , 15:56 — REGNUM Компания Riot Games (разработчики League of Legends) объявила о сотрудничестве с французским домом моды Louis Vuitton. Об этом сообщается на официальном сайте League of Legends 23 сентября.

Louis Vuitton выпустит фирменный чемоданчик для Кубка призывателей — награды чемпионата мира по League of Legends. Также в игре появятся особые облики, разработанные креативным директором женских коллекций Louis Vuitton Николя Жескьером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Riot Games решила выпустить книгу с описанием мира League of Legends к десятилетнему юбилею игры. Она поступит в продажу 5 ноября 2019 года.

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