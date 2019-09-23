Новато, , 15:55 — REGNUM Borderlands 3 стала самой продаваемой игрой в истории издательской компании 2K Games. Об этом сообщается на официальном сайте компании Take Two Interactive 23 сентября.

За первые пять дней со дня релиза Borderlands 3 было продано более пяти миллионов копий игры. Вторая часть франшизы за тот же промежуток времени продалась примерно в полтора раза хуже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое особое событие в Borderlands 3 пройдёт в конце октября и будет посвящено Хэллоуину. В «Кровавой жатве» игроки встретят новых врагов и получат уникальное вооружение.

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