Уфа, , 16:10 — REGNUM 14 октября Башкирия перейдёт на цифровое эфирное телевизионное вещание. Об этом 23 сентября сообщил и. о. руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации Башкирии Борис Мелкоедов на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики.

Пульт от телевизора (сс) Marcos Ramírez

По словам чиновника, из 70 799 домохозяйств 25 882 не имели возможности смотреть «цифру». С начала 2019 года из них к цифровому телевидению подключены 24 477 домохозяйств.

По его словам, в 1259 населённых пунктов может отсутствовать сигнал цифрового телевидения из-за сложного рельефа местности.

Отмечается, что всего более 7 тыс. жителей Башкирии воспользовались мерами государственной поддержки. Спутниковое оборудование установлено более чем в 5 тысячах домах. Компенсацию на приобретение цифровых приставок получили 1 723 человека.

Напомним, что в России реализовывается проект по созданию единого цифрового информационного пространства, который должен обеспечить доступность для всего населения страны 20 обязательных общедоступных телевизионных и трех радиоканалов. Одновременно с этим сокращается аналоговое вещание, прежде всего это касается населенных пунктов, численность которых менее 100 тысяч человек.