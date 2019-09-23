Киев, , 16:05 — REGNUM В 2018 году оборонные предприятия Украины не смогли выполнить заказ в полном объёме, заявил 23 сентября глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщило издание «Экономическая правда».

«В 2018 году известно, что из запланированной закупки 199 единиц новой бронетехники в вооружённые силы поступило лишь 94 единицы. Из запланированных 974 единиц автотехники различной характеристики, поставщики сумели передать 676. Три бронированных катера так и не поступили на службу и прочее», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что речь идёт о предприятиях ОАО «АвтоКрАЗ», Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени А. А. Морозова, Киевском и Житомирском бронетанковых заводах, а также заводе «Ленинская кузница» (Кузница на Рыбацком), который принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский суд арестовал имущество и корпоративные права завода Ленинской кузницы в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является Порошенко.

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