Киев, 23 сентября 2019, 16:05 — REGNUM В 2018 году оборонные предприятия Украины не смогли выполнить заказ в полном объёме, заявил 23 сентября глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщило издание «Экономическая правда».
Он уточнил, что речь идёт о предприятиях ОАО «АвтоКрАЗ», Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени А. А. Морозова, Киевском и Житомирском бронетанковых заводах, а также заводе «Ленинская кузница» (Кузница на Рыбацком), который принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский суд арестовал имущество и корпоративные права завода Ленинской кузницы в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является Порошенко.
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