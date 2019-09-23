Анкара, , 16:37 — REGNUM Глава Управления по делам религии Турецкой Республики Али Эрбаш заявил: «В Священном Коране имеют место тексты, связанные со многими отраслями науки. Что означает медресе? У некоторых, когда они слышат это слово, аж волосы встают дыбом».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Али Эрбаш отметил: «Это всего лишь учебное заведение. Мы же, например, говорим «класс». Если узнают, что слово «класс» в турецком языке так же арабского происхождения, они будут выступать и против него тоже? «Класс», «книга», «ручка», «тетрадь» — все эти слова из арабского языка. Разве мы их не используем? Да нет, используем их мы все».

Али Эрбаш добавил: «Величайший из учителей — Аллах. Потому что одно из Его имён — ар-Рабб. Это значит дающий знание. Арабизированное слово «учитель» происходит отсюда же. Пророк (с.а.в) говорит, что был направлен учителем нам. Это очень высокое звание».