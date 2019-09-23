Белгород, , 16:07 — REGNUM ГУ МЧС России по Белгородской области объявило о скором наступлении заморозков в регионе в ночь на 24 сентября.

Осень ulleo

Пресс-служба ведомства предупредила, что в отдельных районах температура может упасть до трех градусов мороза.

В МЧС отмечают, что резкое похолодание может повредить урожай, а также стать причиной техногенных пожаров.

Как передавало ИА REGNUM, первые заморозки в Белгородской области были объявлены на 21 сентября. В ночное время ожидалось понижение температуры до двух градусов мороза.