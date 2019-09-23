Анкара, , 19:12 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Я вижу проводимый в Стамбуле фестиваль авиационных и космических технологий TEKNOFEST как платформу, которая показывает, что может сделать наша нация, а, главным образом, молодежь, в сфере технологий при ограниченных возможностях».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В течение 17 лет из научно-технологической инфраструктуры при помощи инвестиций была выстроена мощная экосистема. Основные ее акторы — 207 университетов, 1191 НИИ, 349 центров дизайна, 84 региона технологического развития и 112 тыс. исследователей».

Турецкий лидер добавил: «В процессе технологического переворота мы хотим стать не рынком сбыта, а производителями новых технологий. Поэтому мы повысим нашу глобальную конкурентоспособность с прицелом на продукты с добавленной стоимостью, укрепит нашу экономическую и технологическую независимость, обеспечим испытания критически важных технологий».