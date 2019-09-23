Анкара, , 15:33 — REGNUM Всемирно известные деликатесы кухни Газиантепа были представлены на фестивале в культурной столице Турции Стамбуле. Мероприятие прошло в районе Аташехир. Среди блюд присутствовали пахлава, лахмаджун и кебаб.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава общества газиантепцев Стамбула Ойа Озтан заявила: «Этот проводимый уже в 19 раз фестиваль посетило внушительное количество стамбульцев. Он очень важен для знакомства с культурой Газиантепа. Он проводится в сентябре — последнем месяце заготовки припасов на зиму».

Ойа Озтан добавила: «Мы ждём на фестивале всех, кому интересна наша кулинария, и надо наесться на зиму. На стендах с 50 разными блюдами и 7 оригинальными местными продуктами мы хотим познакомить гостей с кухней и культурой знаменитого Газиантепа».