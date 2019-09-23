Анкара, , 16:56 — REGNUM Губернатор турецкой провинции Анкара Васип Шахин заявил: «Такой регион, как наша Анатолия, стал колыбелью различных цивилизаций, и просто констатировать накопленный им опыт, богатство и насыщенность самыми разными народами недостаточно. Нам необходимо поведать его культуру и историю всему человечеству».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Васип Шахин отметил: «Не стоит воспринимать географический ориентир лишь с позиций его патентоспособности или защиты его ценностей. Анатолия даёт потенциал для объёмных документальных фильмов, глубокомысленного и эффектного кино».

Губернатор добавил: «Турецкой культурой должна владеть каждая часть нашего общества. Сегодня знаменитый виноград Манисы на полках европейских магазинов известен как «Султанас», будто бы он греческий. Греки чуть было не завладели даже пахлавой. Возможно, на этом поприще мы немного запоздали, но, хвала Аллаху, уже разобрались».