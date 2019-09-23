Москва, , 15:28 — REGNUM В рамках программы «Безопасный город» системой видеонаблюдения охвачено 100% жилых домов Москвы. Об этом 23 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на правительство столицы.

Сейчас в государственной информационной системе «Единый центр обработки и хранения данных» (ЕЦХД) более 170 тысяч камер, охвачено 100% жилых домов.

В правительстве города отмечают, что благодаря этой системе количество преступлений сократилось на 3,6%.

Система ЕЦХД предусматривает ведение видеоархива, что позволяет восстановить ход событий, а также автоматически оповещает о возникновении чрезвычайной ситуации и сразу показывает изображение в режиме реального времени с места, где установлена видеокамера.

Всего в рамках программы «Безопасный город» выявлено 53 тысяч нарушений миграционного законодательства, кроме того, на 20% сократилось количество разбоев, на 3,5% — грабежей, на 18% — краж из квартир, на 20% — краж автомобилей.

В целом уровень преступности в Москве с 2010 по 2018 год (время действия программы «Безопасный город») снизился на четверть.