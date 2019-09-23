Додома, , 15:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили отсутствие вспышки вируса Эбола в Танзании.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, подтверждение было получено после проведения исследования на основе проб, взятых у пациентов, подозреваемых в наличии вируса Эбола.

Заместитель Министра здравоохранения Фостин Ндугулил провел беседу с Директором Центра по контролю и профилактике заболеваний США Робертом Редфилдом, в результате которой стороны заявили, что в настоящее время в Танзании не зарегистрировано случаев заражения вирусом Эбола.

В заявлении также говорится, что США будет продолжать сотрудничать с Танзанией и оказывать ей поддержку в усилиях по предотвращению распространения вируса в стране посредством обеспечения глобальной медицинской безопасности.

Как отмечается, Редфилд также планирует посетить Руанду, Уганду и Демократическую Республику Конго (ДРК).