Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM Холодная погода задержится в Свердловской области надолго. Об этом заявила главный метеоролог Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, сообщает ИА Znak.

По словам специалиста, холодная погода останется в Свердловской области до конца недели как минимум. Это связано с тем, что на Урал пришла большая масса холодного арктического воздуха.

Впрочем, похолодание характерно не только для Среднего Урала, но и для северной и центральной частей европейской территории РФ, уточнила Шепоренко.

Напомним, утром 23 сентября свердловчане увидели первый снег. Снежные осадки даже стали причиной массовых транспортных заторов в Екатеринбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Ранний снег в Свердловской области не аномалия: метеоролог