Москва, , 15:17 — REGNUM Трое российских моряков, захваченных пиратами в Камеруне, возвращаются в Россию 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков.

Восемь из 12 членов экипажа грузового судна «Marmalaita» были похищены на рейде у порта Дуала 14 августа. В их числе были граждане РФ: капитан из Владивостока, старший помощник из Санкт-Петербурга и старший механик из Мурманска.

«Мы рады сообщить: это ужасное событие позади», — подчеркнули в организации.

Заложников удалось освободить после переговоров с пиратами. 22 сентября они прибыли в Германию. Моряк из Петербурга возвращается домой во второй половине дня, его товарищи также находятся в пути.

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