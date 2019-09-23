Кейптаун, , 17:05 — REGNUM Организация Объединенных Наций объявила, что более 1500 иностранных граждан, проживающих в ЮАР, покинули свои дома, опасаясь нападений со стороны местного населения.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Чарли Яксли, официальный представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, (УВКБ ООН), заявил, что около 1500 иностранцев, а также беженцев и лиц, ищущих убежища, были вынуждены покинуть оставить свои дома в связи с наличием угрозы их безопасности.

По его словам, 800 граждан Мозамбика, Малави и Зимбабве покинули свои дома и теперь живут в качестве беженцев в социальных залах в районе Катлехонг, ЮАР.

Он добавил, что многие из этих граждан рассчитывают на свою репатриацию, подчеркнув, что, находясь в ЮАР, они больше чувствуют себя больше в безопасности. Уже более 500 граждан Нигерии вернулись из ЮАР на родину в связи с опасениями расистских нападений.

Напомним, что в результате нападений на иностранных граждан в ЮАР погибло уже 12 человек.