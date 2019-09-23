Киншаса, , 15:20 — REGNUM Министерство здравоохранения в Демократической Республике Конго (ДРК) планирует начать внедрение новых вакцин против Эболы, которые уже вызвали разногласия среди местных чиновников здравоохранения касательно ее безопасности и неэффективности.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, представители органов здравоохранения ДРК заявили, что планируют начать использование второй вакцины против Эболы, разработанной компанией «Johnson & Johnson», для противодействия вспышке заболевания.

Группа, осуществляющая мониторинг ситуации с борьбой против вируса Эбола в ДРК, не упомянула, когда именно начнут применять новую вакцину. Однако известно, что вакцину планируют использовать в качестве замены для вакцины против вируса Эбола, разработанной компанией «Merck», опробованной на более чем 225 000 человек с августа 2018 года.

Вакцина компания «J & J» вызвала разногласия среди чиновников здравоохранения в стране. Бывший Министр здравоохранения ДРК, отправленный в отставку в июле этого года вследствие ряда обвинений в введении неэффективной борьбы со вспышкой заболевания, выступил против использования новой вакцины, подчеркивая, что она еще не доказала свою безопасность или эффективность.

Тем не менее, в своем заявлении группа реагирования отметила, что вакцина безопасна, и добавила, что она уже была применена в Уганде и Гвинее.

Должностные лица здравоохранения утверждают, что намерены начать прививать вакцину «J & J» бизнесменам, пересекающим границу с Руандой, а также жителям пограничных районов с целью создания механизмов для борьбы с этой болезнью среди местного населения.

Напомним, что вспышка вируса Эбола унесла жизни уже более 2100 человек.