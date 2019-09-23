Сеул, , 15:41 — REGNUM Два южнокорейских производителя 8К телевизоров — Samsung и LG ведут серьезную борьбу на новом рынке и обменялись выпадами в адрес продукции друг друга. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Несмотря на то, что телевизоры Samsung обладают экранами сверхвысокой четкости на основе квантовых точек, формально они не соответствуют стандартам Международного комитета метрологии дисплеев (ICDM) и не являются 8К-телевизорами, заявили в LG, обвинив конкурента в обмане потребителей. Затем представители LG продемонстрировали работу двух телевизоров — LG 8K Nano Cell TV и Samsung 8K QLED — подчеркнув своё превосходство в качестве изображения.

В свою очередь, в Samsung обратили внимание на устаревшие стандарты ICDM и заявили о значительно большем функционале своей продукции по сравнению с LG. Кроме того, Samsung ранее основала ассоциацию производителей 8К телевизоров, куда, впрочем, LG вступать отказалась. Также в Samsung подчеркнули, что цифры продаж телевизоров говорят сами за себя — во втором квартале во всем мире было продано 1,2 млн телевизоров со сверхвысоким разрешением, из которых 1,1 млн произведены Samsung.