Балаклава, Севастополь, , 15:06 — REGNUM Более 40 предметов, поднятых со дна моря, находятся на хранении Балаклавского подземного музейного комплекса (Севастополь), сообщает 23 сентября пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Накануне соглашение о сотрудничестве в сфере создания депозитария морских археологических находок с возможностью фондового хранения под водой подписали СевГУ и Военно-исторический музей фортификационных сооружений «Михайловская батарея».

«Мы подписали договор и теперь переходим к практическим действиям: уже более 40 предметов, поднятых со дна моря, находятся у нас на хранении», — сообщил директор «Михайловской батареи» Юрий Тарариев.

Напомним, о создании уникального подводного музея археологических находок в севастопольском вузе сообщали осенью 2018 года. Тогда ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский отмечал, что морские находки будут размещены в глубоководном канале и морском доке, оборудованных специальными стеллажами и подводным освещением и системой подводного видеонаблюдения.

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