Сеул, , 16:06 — REGNUM Правительство Республики Корея всерьёз озабочено ростом заболеваемости деменцией среди пожилых граждан. На борьбу с недугом будет направлено 167 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство здравоохранения.

Доля пожилых людей в Южной Корее постоянно увеличивается: в 2017 году число тех, кто старше 65 лет, равнялось 14%, а к 2026 году достигнет уже 20%, прогнозируют социологи. Вместе с тем, увеличивается и число больных деменцией — нейродегенартивным заболеванием. За последние два года в стране было открыто 256 специализированных центров, где проходят лечение 2,6 млн человек, или 5% населения страны.

Средства, выделенные правительством, будут израсходованы в ближайшие девять лет на проведение комплексных амбулаторных обследований для выявления и купирования болезни на ранней стадии, а также на осуществление научных исследований.