Серпухов, Московская область, , 15:10 — REGNUM Серпухов стал лидером Московской области по скорости устранения нарушений чистоты и благоустройства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госадмтехнадзора региона, в городском округе за неделю исправили 54 недочетов.

Всего с 16 по 20 сентября в ведомстве вынесли 313 постановлений на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства. Как заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, в Серпухове исполнили 54 постановления, в Красногорске устранили 17 проблем, в Химках — 14 нарушений, в Одинцово — 12. Эти муниципалитеты назвали лидерами области по скорости работы с нарушениями.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области по итогам проверок Гоадмтехнадзора выявили и исправили нарушения на 33 детских игровых площадках в 15 муниципалитетах.

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