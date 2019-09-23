Сеул, , 15:48 — REGNUM Количество межнациональных семей в Южной Корее достигло рекордного уровня и превысило отметку в 1 млн. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на данные Службы статистики.

Население Южной Кореи составляет 52 млн человек — к межнациональным семьям относятся 2% населения. С прошлого года общее число выросло на 50 тысяч человек. Отмечается, что 341 тысяча человек являются натурализованными корейцами или мигрантами, вступившими в брак с южнокорейцами.

Южная Корея — это исторически мононациональная страна и увеличение доли граждан иностранного происхождение является необычной тенденцией, отмечают социологи.