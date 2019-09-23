Тегеран, 23 сентября 2019, 19:06 — REGNUM Заместитель главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана бригадный генерал Али Фадави заявил, что сегодня множество людей как в Иране, так и во всем мире готовы отдать свою жизнь, чтобы сохранить ценности Исламской революции. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По словам генерала, следование идеалам Исламской революции не имеет географических границ, и в любой точке мира найдутся люди, которые готовы отдать за нее свою жизнь. Али Фадави отметил, что вера в ценности, провозглашенные аятоллой Хомейни, является важным шагом на пути к «истине».
Генерал отметил, что враги Ирана «создали самый крупнейший за всю историю мировой антииранский союз», однако ИРИ смогла справиться со всеми угрозами и с ним в том числе.