Тегеран, , 15:40 — REGNUM Глава иранской организации информационных технологий Амир Наземи заявил, что, несмотря на репортажи западных СМИ, кибератак на иранские нефтяные предприятия и жизненно важные инфраструктурные объекты не проводилось. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, за последние 48 часов не произошло ни одного инцидента, похожего на кибератаку. «Войны не будет ни в реальном, ни в виртуальном пространстве», — отметил Амир Наземи. Он подчеркнул, что иранское киберпространство надежно защищено от внешних или внутренних угроз со стороны противника.

Раннее в СМИ появлялась информация, что на ряд иранских сайтов и серверов была совершена кибератака. В основном под удар попали информационные ресурсы нефтехимических компаний.