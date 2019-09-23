Таллин, , 14:58 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Эстонии может наступить «лекарственный кризис», который будет вызван аптечной реформой, предупреждает эстонское объединение аптек, пишет портал эстонского общественного вещателя ERR. По словам главы объединения Тимо Данилова, реформа может привести к закрытию 300 аптек по всей стране, что резко снизит доступность лекарств для населения.

Причиной стало требование, что с 1 апреля 2020 года управлять аптеками в Эстонии могут только провизоры — лица с высшим фармацевтическим образованием. Таких аптек в Эстонии только треть. Остальные управляются инвесторами из Германии, Литвы и Швеции.

Данилов уверен, что реформа не только подорвёт всю работу аптекарских сетей в стране, но и ударит по инвестиционному имиджу страны, поскольку аптеки, которые управляются иностранным капиталом, из-за несоответствия к требованиям ограничений собственности, будут отчуждены или закрыты. При этом в случае закрытия компенсировать потери предпринимателям должно будет государство, то есть налогоплательщик. Оборот таких аптек составляет 200−250 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые пациенты в Эстонии годами не могут получить положенный им для лечения препарат и вынуждены искать нужные лекарства в соседних странах. При этом число жалоб на невозможность купить лекарство с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии.

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