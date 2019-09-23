Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM В скором будущем в Ростовской области потеплеет. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, к концу недели воздух прогреется до 20 градусов тепла.

По информации синоптиков, потепление начнётся 27 сентября. Столбики уличных термометров поднимутся до 19 градусов тепла. В этот день ожидается дождь. 28 сентября также ожидается кратковременный дождь, температура воздуха может быть не выше 18 градусов тепла.

29 сентября воздух прогреется до 20 градусов выше нуля, осадков не ожидается. Такую погоду вполне можно будет назвать «бабьим летом».