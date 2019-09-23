Фергана, Узбекистан, , 14:57 — REGNUM Правоохранительные органы Ферганы арестовали на семь суток мужчину, который провел обряд бракосочетания по мусульманским обычаям (никах), передает издание Daryo.

Отмечается, что мужчина обратился к нескольким имам для проведения обряда, однако получил отказ, так как пара не была зарегистрирована в органах ЗАГСа.

Тогда отец решил самостоятельно провести никах, признавая в последствии, что не имел на это права. Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что мужчина уже состоит в браке с другой женщиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказался против обряда никах в отношении второй и последующих жён и предложил ввести запрет двоеженство. В июне 2019 года в сенате республики предложили ужесточить наказание за многоженство.

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