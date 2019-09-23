Сеул, , 15:01 — REGNUM В южнокорейском Кояне пройдет международная конференция по вопросам образования Корея — ОЭСР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, конференция состоится в выставочном и конференц-центре KINTEX в период с 23 по 25 октября.

По предварительным данным, конференцию посетят более 2500 человек, включая студентов, родителей, преподавателей, специалистов, работающих в сфере образования.

Цель данной конференции — выбрать будущие направления образования до 2030 года.

Также в рамках конференции Организация экономического сотрудничества (ОЭСР) опубликует сравнительный отчет по физическому воспитанию в 15 странах, а также официальные лица и министры посетят несколько образовательных учреждений города Сеула.