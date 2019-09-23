Владимир, , 14:54 — REGNUM Во Владимирской области за девять месяцев 2019 года от газоснабжения отключили более 2,2 тыс. абонентов-неплательщиков, суммарная задолженность которых превысила 17,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Владимир».

Долги по ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего просроченная задолженность жителей региона за потребленный природный газ достигла 113,2 млн рублей к началу сентября.

С начала года поставщик газа направил в суд 184 исков с требованием обеспечить доступ в квартиры абонентов-должников, чтобы принудительного приостановить подачу газа до погашения долгов. В случае, если владимирцы отказываются исполнить решение суда, к делу подключают судебных приставов.