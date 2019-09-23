Каир, , 15:29 — REGNUM 22 сентября в портовом городе Суэц в Египте произошли столкновения во время протестов с требованием об отставке президента Абдель Фаттах Ас-Сиси. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, митинги не прекращаются второй день.

Столкновения произошли между силами безопасности и протестующими. Для разгона толпы использовался слезоточивый газ и боевые патроны. Беспорядки в городе начались после того, как тысячи людей по всей стране вышли на демонстрации с требованием отставки действующего президента, освобождения политзаключенных и уважения прав и свобод человека.

Правозащитная организация AFP (Act for Peace) призвала к немедленному освобождению протестующих и прекращению использования слезоточивого газа.