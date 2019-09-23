Красногорск, , 14:55 — REGNUM В Московской области по итогам проверок выявили нарушения на 33 детских игровых площадках в 15 муниципалитетах. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья.

Детская площадка Tsitsurskaya

Как заявил начальник ведомства Олег Баженов, с 16 по 20 сентября по предписанию инспекторов выявленные проблемы удалось устранить. На детских площадках Орехово-Зуева устранили опасные детали и восстановили лакокрасочный слой на двух площадках, еще на двух площадках в Ликино-Дулево сделали ремонт, устранили недочеты в Электростали, Люберцах, Сергиевом-Посаде, Зарайске, Павлово Посаде, Истре, Королеве, Красноармейске, Серебряных Прудах и в Богородском.

«Надзор за устранением недостатков в содержании детской инфраструктуры продолжается», — заявил Олег Баженов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье проверили на готовность к оказанию помощи в случае ЧС Домодедовскую центральную городскую больницу.

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