Москва, , 14:52 — REGNUM В Москве батареи в жилых домах становятся тёплыми. В связи с похолоданием тепло энергетики начали подавать на все городские объекты.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснили в мэрии Москвы, отопление в столице включают по распоряжению городского правительства, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 °C и по прогнозу погоды ожидается её дальнейшее снижение.

Работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала батареи включают на социальных объектах —в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, затем в жилых домах, потом на промышленных предприятиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон для соцсферы Москвы начался 20 сентября. На сегодняшний день в столице к отоплению уже подключено почти 6,4 тыс. объектов социальной сферы — это свыше 2,3 тыс. школ, 2,3 тыс. детсадов, а также поликлиники и больницы.

Вместе с социальными объектами отопление подаётся также в дома, находящиеся с ними в одном тепловом пункте. По состоянию на утро 23 сентября, в Москве к теплу подключено 2,4 тыс. жилых зданий.