Москва, 23 сентября 2019, 14:51 — REGNUM Можно констатировать, что в последние годы между чиновниками всех уровней идет соцсоревнование по увеличению доходов и снижению расходов бюджета России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя спор Кудрина и Шойгу по поводу расходов на «оборонку».
Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин неоднократно критиковал рост военных расходов. А министр обороны Сергей Шойгу назвал утверждения об избыточных расходах на оборону надуманными «стенаниями».
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