Кызыл, , 14:51 — REGNUM Девять детей в возрасте от двух до одиннадцати лет пострадали в Туве с начала на пожарах. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

При этом каждый двадцатый пожар в регионе произошёл в результате детской шалости или неосторожного обращения с огнём.

«Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде всего, взрослые — родители, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, поручают детям присматривать за топящимися печами, разрешают включать электроприборы, не прячут от них спички и не рассказывают об опасности огненных «забав», — отметили в МЧС.

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