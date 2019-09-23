Абу-Даби, , 15:47 — REGNUM В 2020 году в Объединенных Арабских Эмиратах начнется строительство многоконфессионального религиозного центра Abrahamic Family House, который будет включать в себя места культа всех трех авраамических религий: церковь, мечеть и синагогу. Об этом 22 сентября сообщает новостное издание из ОАЭ Zawya.

Дизайн комплекса выполнит известный архитектор Дэвид Аджайа, который был выбран после многоэтапного конкурса, к которому были допущены архитекторы с совершенно разным опытом и разных вероисповедований.

В последние годы ОАЭ позиционирует себя как центр толерантности, поддерживающий свободу вероисповедания и культурное разнообразие. Несмотря на то, что в стране уже существуют немусульманские места для отправления культа, например, христианские церкви и индуистские храмы, будущая синагога станет первым религиозным сооружением для иудеев в ОАЭ.