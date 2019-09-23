Кагера, , 14:55 — REGNUM Агентство морских перевозок Танзании (TASAC) в области Кагера намерено начать принимать штрафные санкции в отношении пассажиров, отказывающихся от спасательных жилетов, а также в отношении капитанов кораблей, которые не смогли должным образом организовать безопасность на борту. Представитель агентства TASAC, ответственный за досмотр судов в области Кагера Давид Чиваги заявил о нововведениях в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщает газета Mtanzania.

По его словам, пассажир, отказавшийся надеть жилет, должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч танзанийских шиллингов (218 долларов США), а капитану судна, допустившему подобное правонарушение, будет запрещена перевозка пассажиров. Кроме того, провинившихся капитанов и экипажи кораблей будут приговаривать к двум годам тюремного заключения, отметил он.

«Получается, что некоторые пассажиры ложатся или садятся на жилеты вместо того, чтобы надевать их в интересах безопасности, и из-за этого жилеты ломаются», — добавил он.

«Мы уже неоднократно проводили просветительскую работу, сейчас пришло время введения штрафов для устрашения нарушителей», — подчеркнул Чиваги, добавив, что граждане страны и владельцы судов обязаны соблюдать правила безопасности, а также охранять природу и не загрязнять воду.