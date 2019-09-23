Ричардсон, , 14:50 — REGNUM Руководитель проекта разработки игры Doom Eternal Марти Страттон назвал свой проект «лучшим, что когда-либо создавала студия id Software». Об этом сообщил портал gamingbolt 22 сентября.

Страттон заявил, что после удачного перезапуска Doom, студия пыталась удивить своих игроков. Теперь, после окончания разработки Doom Eternal, он считает, что «поднять планку выше уже нельзя».

Напомним, Doom Eternal выйдет 22 ноября 2019 года. Она станет сюжетным продолжением игры Doom, релиз которой состоялся в 2016 году.

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